19-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде.

Россиянка в двух сетах уступила Белинде Бенчич из Швейцарии со счетом 2:6, 6:7 (6:8).

Встреча продлилась 1 час 52 минуты. По ходу матча Бенчич сделала пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. Шнайдер единожды подала навылет, столько же раз ошиблась на подаче и сумела реализовать два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Бенчич сыграет с победительницей матча между американкой Хейли Баптист и итальянкой Жасмин Паолини.