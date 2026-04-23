Польская теннисистка Ига Швентек, занимающая четвертое место в мировом рейтинге, успешно преодолела второй круг турнира в Мадриде.

Полька одержала уверенную победу над украинкой Дарьей Снигур, которая находится на 98-й строчке рейтинга, со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался всего 1 час и 1 минуту.

В ходе игры Швентек продемонстрировала высокий уровень игры, выполнив две подачи навылет и допустив лишь одну двойную ошибку. Кроме того, она реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Снигур, в свою очередь, сделала один эйс, но допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать только один брейк-пойнт из шести попыток.

В третьем круге соревнований в Мадриде Швентек встретится с победительницей матча между американскими теннисистками Алисией Паркс и Энн Ли.