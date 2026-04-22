Американская теннисистка Винус Уильямс заявила о своём желании продолжить выступления на грунтовом покрытии и выступить на Открытом чемпионате Франции.

Ранее 45-летняя спортсменка уступила в первом круге турнира в Мадриде Кейтлин Кеведо со счётом 2:6, 4:6.

«Да, я хочу продолжать играть на грунте. Чтобы вновь ощутить эту поверхность, мне было достаточно и такого старта», — заявила Винус Уильямс на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Франции в 2026 году пройдёт с 19 мая по 8 июня. Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» стартуют 25 мая.