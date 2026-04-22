Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей работе с Маратом Сафиным.

«Никогда не "закусывались", потому что если оба готовы к честному разговору, то нечего "закусываться". Когда вы оба умеете честно разговаривать по-мужски, принимать критику, признавать свои ошибки, то нечего там "закусываться", тем более когда есть уважение. Поэтому когда ты по сути умеешь разговаривать, то очень всё просто. Мне с Маратом очень легко, потому что у нас есть коннект. Да, понятное дело, он может со стороны казаться таким. Например, когда говорит: "Да как можно ошибаться там, да куда ты бьёшь!" и так далее. Но это ноль какой-то агрессии. Чтоб как-то там поддавить или более жёстко поступить. То есть сейчас, спустя год, я могу сказать, что Марат вообще не жёсткий как тренер. Понятное дело, когда что-то по делу или я могу сглупить, то он мне может по делу сказать, по-мужски: "Андрей, ты там уж не перегибай!" и так далее. Ну и когда ты адекватный, то ты признаёшь — да, что-то я перегнул, извини, и всё! Вы идёте дальше», — цитирует Рублева «Чемпионат».

Напомним, что в настоящий момент Рублев занимает 12-е место в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов.