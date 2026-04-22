Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Александре Эале из Филиппин в первом круге турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу 44-й ракетки мира.

Павлюченкова сделала два эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. Эала подала навылет один раз, единожды ошиблась на подаче и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге соперницей Эалы станет представительница Бельгии Элизе Мертенс.