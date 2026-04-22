Российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос, как она справляется с сильным давлением в профессиональном спорте.

«Скажем так, это не самая легкое, но я думаю, что со временем нужно принимать каждую ситуацию и учиться с ней жить. Иногда для некоторых людей все гораздо сложнее, поэтому некоторые игроки в итоге завершают карьеру. Я считаю, что если человек действительно чувствует, что ему что-то нужно, то это всегда будет правильным решением, потому что в конце концов, только ты сам знаешь, что тебе нужно. Это непростой вид спорта, но я понимаю, на какие жертвы приходится идти. Я уже много чего пережила в туре, но с этим еще не сталкивалась, поэтому надеюсь, что не дойду до того этапа в своей карьере, когда мне придется попрощаться», — цитирует Мирру Tennis Actu.

Андреева является первой ракеткой России. С 21 апреля по 3 мая Мирра сыграет на турнире в Мадриде. Во втором круге теннисистка сразится с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Кимберли Биррелл (Австралия).