Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу на турнире в Штутгарте (Германия). Вторая ракетка мира одолела чешку Каролину Мухову со счетом 7:5, 6:1.

«Ну я, конечно, была взволнована. Атмосфера была потрясающая. Кажется, пришло ещё больше людей, и было много поддержки для обеих, так что играть здесь было очень приятно.

Также я, конечно, сосредоточилась на игре и старалась выложиться на полную, бороться за каждое очко, потому что это финал и мы обе хотели победить», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.