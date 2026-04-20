Мирра Андреева продолжает прогрессировать в мировом теннисе, улучшив своё положение в рейтинге WTA. Российская спортсменка поднялась на восьмую строчку обновлённого списка.

Екатерина Александрова, напротив, потеряла несколько позиций и теперь располагается на 14-м месте. Диана Шнайдер сохранила за собой 19-ю строчку, сразу за ней идёт Людмила Самсонова.

Анна Калинская занимает 22-е место, а Вероника Кудерметова находится на 64-й позиции.

Первое место в мировом рейтинге по-прежнему удерживает Арина Соболенко. Вслед за ней располагаются Елена Рыбакина, Кори Гауфф и Ига Свёнтек.

Также в топ-6 входят Джессика Пегула и Аманда Анисимова, а замыкает первую семёрку Элина Свитолина.