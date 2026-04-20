Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего грунтового турнира в Мадриде (Испания).

«У меня много хороших воспоминаний о Мадриде, и я всегда рада возвращаться на этот турнир. Я счастлива быть здесь — сегодня впервые тут тренировалась. Тренировка прошла хорошо. Хорошие ощущения, хорошая атмосфера.

Не думаю, что этот турнир так сильно отличается от предыдущих. Конечно, это первый "тысячник" на грунте, и, чтобы быть в форме, тебе просто надо хорошо подготовиться к грунту. Я чуть больше времени проводила в тренажёрном зале, было похоже на маленькую предсезонку. Я сделала много всего, прежде чем ступить на грунт и играть первые турниры на этом покрытии. Так что довольно важно подготовиться к грунту и потом уже смотреть, как ты себя чувствуешь.

Давление? Конечно, это нелегко, но, я думаю, со временем это нужно принять, со временем ты понимаешь, как с этим справляться. Возможно, для некоторых это тяжело, и поэтому они берут перерыв от тенниса. Я думаю, что если они чувствуют, что надо это сделать, то это правильное решение, поскольку только ты знаешь, что тебе нужно. Конечно, непросто весь год путешествовать, редко видеть семью, всё время быть со своей командой или вообще в одиночку. Это не самый лёгкий спорт. Но я понимаю, что это вроде жертвы. Я не так долго в туре, но пока с этим справлялась и надеюсь, что в моей карьере не наступит момент, когда нужно будет сделать перерыв. Надеюсь, всё будет идти гладко», — цитирует Андрееву «Матч ТВ».

В настоящий момент 18-летняя Андреева является восьмой ракеткой мира.