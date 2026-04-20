Испанский теннисист Карлос Алькарас, семикратный чемпион турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира, в разговоре с журналистами не подтвердил свое участие в «Ролан Гаррос» в 2026 году, который состоится с 24 мая по 7 июня.

«Мы ждем результатов тестирования, которые у нас будут в ближайшие дни, результат будет решающим для принятия решения. Я стараюсь быть позитивным и сохранять терпение», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Морон.

На турнире ATP-500 в Барселоне Алькарас был вынужден сняться с матча второго круга из-за травмы запястья. По словам теннисиста, повреждение оказалось более серьезным, чем предполагалось. После этого Карлос отказался от участия в «Мастерсе» в Мадриде.