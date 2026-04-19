Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о выступлении российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире в Штутгарте (Германия).

«Я бы оценил турнир в Штутгарте для Андреевой на пятерку, но, может быть, без плюса. Пока еще не может она побеждать всех топов подряд. А Рыбакина — второй номер в мире после Арины Соболенко. Но наша теннисистка вплотную подбирается к лидерам. Это значит, что в следующем году она будет реально претендовать на победу в турнирах "Большого шлема"», — приводит слова Янчука РИА Новости.

В полуфинальном матче Андреева потерпела поражение от соперницы из Казахстана Елены Рыбакиной с результатом 5:7, 1:6.