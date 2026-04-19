Известная в прошлом российская теннисистка Елена Веснина высказалась об игре Андрея Рублёва на турнире серии АТР-500 в испанской Барселоне.

В финале Рублёв проиграл французу Артюру Фису со счётом 2:6, 6:7 (2:7). Сейчас россиянин занимает 15-е место в мировом рейтинге.

«Очень классный матч и турнир провёл Андрей Рублёв. В финале изначально у него мало что получалось, но большой молодец, что перевернул проигранный матч. Играл настолько цепко и самоотверженно! Жалко, что не смог перевести матч в третий сет. Мне кажется, Фис уже затрясся, а Андрей поймал волну, на которой ему нужно было играть.

Сегодня у Андрея не получалось многое, но он нашёл в себе силы переломить ход встречи. К сожалению, не хватило. Фис сейчас играет на очень хорошем уровне. Молодой француз, который только вернулся после травмы. Честно говоря, физически он выглядит даже получше Андрея как по движению, так и по выносливости. Очень прибавил», — сказала олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде «Чемпионату».