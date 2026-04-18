Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о выходе в финал турнира в Штутгарте (Германия).

«Призовой Porsche? 911, окей! Этой у меня нет. Это отличная мотивация прямо на корте. Когда не сосредоточена или, может, расстроена, просто посмотри на машины, поставь цель и постарайся сделать лучшее.

Да, будет давление, но давайте не будем думать об этом сейчас. Самое важное — восстановиться, посмотрим, что будет. Я постараюсь сделать лучшее и надеюсь увидеть вас, ребята», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В финале Рыбакина сыграет против Каролины Муховой из Чехии, которая оказалась сильнее Элины Свитолиной.