Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над хорваткой Антонией Ружич в 1-м круге турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Самсонова (21-я ракетка мира) одолел представительницу Хорватии (58-я ракетка мира) со счетом — 6:0, 6:4. Игра продолжалась 1 час 18 минут.

За весь матч россиянка сделала 3 эйса и реализовала 5 брейк-поинтов из 6-и. Ружич допустила 3 двойных ошибки при одном реализованном брейк-поинте.

В следующем круге турнира WTA-500 в Штутгарте Самсонова сыграет против американской теннисистки Кори Гауфф.