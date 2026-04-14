Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, занимающий девятое место в мировом рейтинге, успешно прошел в следующий раунд турнира ATP-500, который проходит в Барселоне (Испания).

В первом матче он одержал победу над испанским спортсменом Мартином Ландалус-Лакамбра, который занимает 101-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 7:5 и 6:2. Игра продолжалась 1 час и 27 минут.

Музетти продемонстрировал высокий уровень игры, исполнив три эйса, допустив три двойные ошибки и реализовав четыре из семи заработанных брейк-пойнтов. Ландалус-Лакамбра, в свою очередь, отметился одним эйсом, четырьмя двойными ошибками и одним реализованным брейк-пойнтом из трёх возможных.

В следующем раунде турнира в Барселоне Лоренцо Музетти встретится с французским теннисистом Корентеном Муте, который занимает 31-е место в мировом рейтинге.