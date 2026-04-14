Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своих шансах на победу на турнире в Штутгарте.

«Всегда есть шансы выступить хорошо на любом турнире. Это мой первый грунтовый турнир в году. У некоторых уже были матчи на Кубке Билли Джин Кинг и на прошлой неделе в Линце.

Я не ставлю цель выиграть, это скорее про процесс, чтобы хорошо выступить в ближайшие недели», — сказал Гауфф на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Штутгарте Гауфф встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Сейчас американка Гауфф является третьей ракеткой мира.