Австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, успешно преодолел первый круг турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

В стартовом матче он одержал победу над австрийцем Себастьяном Офнером (86-я ракетка мира) со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Игра продолжалась 1 час 45 минут.

В ходе встречи де Минор дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из одного заработанного брейк-пойнта. Офнер не подал ни одного эйса, совершил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов.

Во втором раунде турнира в Барселоне Алекс де Минор встретится с сербским спортсменом Хамадом Меджедовичем.