Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Монте-Карло.

«Карлос, поздравляю тебя и твою команду. В твоем возрасте ты достигаешь того, чего раньше не удавалось никому. Матчи с тобой, особенно в финалах турниров, ощущаются еще более особенными.

"Моя команда, спасибо, что подталкиваете меня к пределу возможностей. Это была очень интересная неделя — я заново пытался понять, как играть на грунте. То, что я здесь, для меня многое значит. Мы будем продолжать бороться, — сказал Синнер в интервью на корте.

Синнер выиграл третий турнир подряд. После победы Синнера над Алькарасом, итальянец станет первой ракеткой мира.