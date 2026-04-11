Российская теннисистка Вера Звонарёва выиграла у Виктории Хименес-Касинцевой из Испании в полуфинале квалификации турнира в Штутгарте (Германия).

Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 41-летней россиянки.

Звонарёва выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 18 брейк-пойнтов. Хименес-Касинцева сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

За выход в основную сетку турнира Звонарева сыграет с победительницей матча Габриэла Кнутсон (Чехия) — Кароль Монне (Франция).