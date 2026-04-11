Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над Еленой-Габриэлой Русе в 1/2 финала турнира категории WTA-500 в Линце.
Андреева (10-я ракетка мира) одолела представительницу Румынии (87-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 30 минут.
За весь матч россиянка сделала 3 эйса и реализовала 5 брейк-поинтов из 12-и. Русе допустила 6 двойных ошибок при 2-х реализованных брейк-поинтах.
В финале турнира в Линце Андреева сыграет против победительницы матча между Анастасией Потаповой (Австрия) и Донной Векич (Хорватия).