Итальянец Янник Синнер выиграл у немца Александра Зверева в полуфинале турнира в Монте-Карло.

Янник Синнер globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Синнер один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Зверева ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В финале Синнер сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Валантен Вашеро (Монако).