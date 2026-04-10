Австрийская теннисистка Анастасия Потапова победила свою соотечественницу Лилли Таггер в четвертьфинале турнира в Линце.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:0 в пользу бывшей россиянки.

Потапова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таггер один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В полуфинале Потапова сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия).