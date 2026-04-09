Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, достиг четвертьфинала турнира «Мастерс» в Монте-Карло, победив в матче третьего круга чеха Томаша Махача (53-е место в рейтинге) со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:3.

Янник Синнер globallookpress.com

Игра продолжалась 2 часа 1 минуту. За это время Синнер сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. Махач не выполнил ни одного эйса, допустил шесть двойных ошибок и смог взять два брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде турнира Янник Синнер встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.