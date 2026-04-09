Россиянка Людмила Самсонова (21‑я ракетка мира) уступила австрийке Лилли Таггер (117‑я ракетка мира) во втором круге турнира серии WTA‑500 в Линце со счётом 2:6, 6:7 (11:13).

Соперницы были на корте почти два часа (продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты).

За это время Самсонова подала навылет 5 раз, сделала 6 двойных ошибок и смогла реализовать один брейк‑пойнт из 5 заработанных.

У её соперницы — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк‑пойнта из 5.

В третьем круге турнира Таггер сразится с победительницей матча между Тамарой Корпач и Анастасией Потаповой.