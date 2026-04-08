Чешский теннисист Иржи Легечка одержал победу над чилийцем Алехандро Табило в матче второго круга турнира в Монте-Карло со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. Поединок длился 2 часа 42 минуты.

24-летний Иржи Легечка, занимающий 13-е место в мировом рейтинге, сделал 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и успешно реализовал 3 из 12 брейк-поинтов. Его 28-летний соперник, 39-я ракетка мира, отметился 5 эйсами, 3 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-поинтами из 4.

В следующем раунде Иржи Легечка встретится с Александром Бубликом из Казахстана.