Французский теннисист Артур Риндеркнеш высказался о победе над россиянином Кареном Хачановым в первом круге турнира в Монте-Карло.

Артур Риндеркнеш globallookpress.com

«Это действительно моя первая победа в основной сетке здесь, в Монте-Карло. К тому же я не так уж много здесь играл. В целом это был хороший матч. Карен — очень сильный игрок. Он из года в год показывает неплохие результаты на грунте, поэтому мне нужно было сыграть действительно хорошо, и мне это удалось. Это был также мой первый матч на грунте в этом году, так что я не был уверен, что получится. Я доволен тем, как всё сложилось, потому что это доказывает, что я хорошо подготовился и был в хорошей форме для этой игры. Выиграть в двух сетах у такого соперника — это здорово», — приводит слова Риндеркнеша We Love Tennis.

Во втором круге Риндеркнеш встретится с Жоао Фонсекой из Бразилии.