Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 15-ю строчку мирового рейтинга, успешно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло.

В матче первого круга уроженец Москвы обыграл португальца Нуну Боргеша. Поединок длился 1 час 35 минут и завершился победой Рублёва в трёх сетах — 6:4, 1:6, 6:1.

Рублев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов.

Боргеш отметился пятью эйсами, двумя двойными ошибками и реализовал два брейк-пойнта.

Во время матча Рублёв обращался за медицинской помощью — теннисист вызывал врача и покидал корт, однако затем вернулся и продолжил игру.

Во втором круге россиянин встретится с победителем встречи между Зизу Бергсом и Адрианом Маннарино.