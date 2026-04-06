Россиянин Карен Хачанов (14‑я ракетка мира) высказался по поводу своей неудачной игры на старте теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.

«Тяжело сказать, если честно. Сейчас, как я и говорил до турнира, такая динамика… Не такая, как я хотел бы. Вроде бы и что‑то получается, но что‑то не получается — понятное дело, так на каждом турнире, на каждом матче. Просто в какие‑то моменты, наверное, я до конца не чувствую, где могу поддавить соперника, где есть возможность, где надо брать.

Вроде бы игра есть, но в какие‑то такие важные, решающие моменты, где надо приподнять себя и просто забрать, вот не получается. Поэтому сразу же как‑то мысли возникают: всё ли делаю правильно? Хотя вроде и тренируюсь, даже пробую что‑то новое, но пока что‑то не складывается», — сказал Хачанов в видео на YouTube‑канале «Больше!».

Хачанов проиграл в двух сетах французу Артуру Риндеркнешу (27) со счётом 5:7, 2:6 и покинул «тысячник».