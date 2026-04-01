Российская теннисистка Анна Калинская выиграла у Виктории Томовой из Болгарии во втором круге турнира в Чарльстоне (США).

Анна Калинская globallookpress.com

Соперницы находились на корте 1 час 19 минут и завершили встречу с результатом 6:2, 6:4.

Томова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Калинская подала навылет три раза, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать семь брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Калинская сыграет с сильнейшей в паре Паула Бадоса (Испания) — Мария Саккари (Греция).