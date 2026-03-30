Итальянец Янник Синнер прокомментировал соперничество с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Ранее Синнер выиграл «Мастерс» в Майами (США).

«Карлос был таким стабильным так долго. Теперь мы переходим на грунт, где все знаем, насколько он силён, но я смотрю на свою сторону. Для меня сейчас самое важное — восстановиться, насладиться этим моментом, у меня не много времени на адаптацию, если хочу сыграть Монте-Карло на грунте. Посмотрим, стараюсь наслаждаться этим моментом, не думая слишком много.

Я всегда был тем, кто живёт настоящим, не смотрю слишком далеко вперёд, но и не назад. Что придёт — то придёт, очень счастлив. Теперь начинается новая глава, снова с грунтом, посмотрим, как пойдёт», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Сейчас Синнер является второй ракеткой мира.