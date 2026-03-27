Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира в Майами (США).

Уроженка Минска взяла верх над соперницей со счетом 6:4, 6:3.

«Прежде всего, мне очень нравится наше соперничество.  Она невероятный игрок, всегда заставляет меня играть на пределе.  С ней нужно показывать свой лучший теннис.  Именно поэтому сегодня мне удалось выдать такой высокий уровень.  Думаю, я всё сделала правильно.  Она тоже отлично играла.  Но, считаю, я оказала на неё серьёзное давление.

Я горжусь этой победой.  Это всегда тяжело — и физически, и ментально.  Рада одержать ещё одну победу над ней», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В финальном матче турнира Соболенко встретится с американкой Кори Гауфф.