Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира в Майами (США).

Уроженка Минска взяла верх над соперницей со счетом 6:4, 6:3.

«Прежде всего, мне очень нравится наше соперничество. Она невероятный игрок, всегда заставляет меня играть на пределе. С ней нужно показывать свой лучший теннис. Именно поэтому сегодня мне удалось выдать такой высокий уровень. Думаю, я всё сделала правильно. Она тоже отлично играла. Но, считаю, я оказала на неё серьёзное давление.

Я горжусь этой победой. Это всегда тяжело — и физически, и ментально. Рада одержать ещё одну победу над ней», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В финальном матче турнира Соболенко встретится с американкой Кори Гауфф.