Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно вышла в финал турнира в Майами, обыграв в полуфинале вторую ракетку мира Елену Рыбакину — 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 20 минут и прошёл под контролем белорусской теннисистки. Соболенко мощно действовала на подаче, оформила девять эйсов и реализовала половину своих брейк-пойнтов (4 из 8).

Рыбакина ответила двумя эйсами, одной двойной ошибкой и двумя реализованными брейк-пойнтами.

В финале турнира Соболенко встретится с американкой Кори Гауфф.

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта с призовым фондом $9,4 млн.