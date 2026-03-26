Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл у француза Фрэнсиса Тиафу в четвертьфинале турнира в Майами (США).

Встреча продлилась 1 час и 12 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

Синнер 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Тиафо четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В полуфинале Синнер сыграет с сильнейшим в паре Александр Зверев (Германия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 18).