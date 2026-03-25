В матче четвёртого круга «Мастерса» в Майами вторая ракетка мира Янник Синнер уверенно обыграл американца Алекса Михельсена. Итальянец победил в двух сетах — 7:5, 7:6 (7:4).

Янник Синнер globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Синнер продемонстрировал высокий уровень на подаче: 15 эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Михельсен ответил тремя эйсами, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира Синнер сыграет с победителем матча между представителем США Фрэнсисом Тиафо и Теренсом Атманом из Франции.