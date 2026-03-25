Бывший испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал нынешнюю форму соотечественника, первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Он приносит в испанский спорт успехи, которые 30 лет назад было бы трудно представить. Я никогда не забываю о трудностях, связанных со всем, что он делает. Мы не собираемся беспокоиться из-за двух поражений. Это бессмысленно, да и большего требовать нельзя.

Каждый, независимо от своих успехов, имеет право когда-нибудь почувствовать разочарование или усталость. Думаю, когда он это увидел, он предпочёл бы этого не показывать. Вероятно, ему не понравилось видеть себя в таком состоянии, но это понятно. Когда ты побеждаешь на Открытом чемпионате Австралии и занимаешь первое место в мировом рейтинге, что происходит? Ты собираешься выиграть каждый матч в этом году? Нет, этого не произойдёт. Мы все должны поздравить и поблагодарить Карлоса за то, что он делает», — приводит слова Надаля Eurosport.es.

Ранее Алькарас проиграл в третьем круге «Мастерса» в Майами (США) американцу Себастьяну Корде.