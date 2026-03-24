Казахская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в своем 20-м четвертьфинале турниров WTA-1000, обыграв австралийку Талию Гибсон со счетом 6:2, 6:2 в четвертом круге соревнований в Майами. Следующим соперником Рыбакиной станет пятая ракетка мира, американка Джессика Пегула.
Ранее Елена достигла финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко, занимающей первое место в мировом рейтинге.
После успешного выступления в Майами Рыбакина поднялась на вторую строчку мирового рейтинга WTA, что стало ее лучшим достижением в карьере.