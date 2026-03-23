Первая ракетка мира уроженка Минска Арина Соболенко оценила победу над американкой Кэти Макнелли со счетом 6:4, 6:2 в третьем раунде соревнований в Майами.

«Сначала она играла невероятно, была очень агрессивна на корте, определённо лучше меня принимала подачи в первых геймах. Я очень рада, что выиграла гейм при счёте 4:4, я бы сказала, что это был ключевой момент матча. Этот гейм позволил мне сделать шаг вперёд и начать доминировать до конца встречи, после чего я улучшила подачу, игру с мячом и стала играть с большей уверенностью.

Во втором сете я немного увеличила темп и просто пошла за победой. Я счастлива, что удалось избежать третьего сета, там всё могло бы стать очень сложным», — цитирует Соболенко Tennis Channel.

Следующей соперницей Соболенко в Майами станет китаянка Чжэн Цинвэнь.