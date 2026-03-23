Испанский теннисист Карлос Алькарас проиграл американцу Себастьяну Корде в третьем круге «Мастерса» в Майами (США).

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась с результатом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу 36-й ракетки мира Корды.

Алькарас допустил две двойные ошибки, выполнил две подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Корда выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и не допустил ни одной двойной ошибки.

В 1/8 финала турнира соперником Корды станет победитель пары Мартин Ландалусе (Испания) — Карен Хачанов (Россия).