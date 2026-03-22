Представитель Казахстана Александр Шевченко пробился в третий круг турнира в Майами, одержав победу над американцем Беном Шелтоном — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Шевченко записал на свой счёт 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

Шелтон отметился 17 подачами навылет, также совершил две двойные ошибки, но не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге казахстанский теннисист сыграет с французом Уго Умбером.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим чемпионом соревнований является чех Якуб Меншик.