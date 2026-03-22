Американская теннисистка Джессика Пегула, занимающая пятое место в мировом рейтинге, одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес, которая находится на 25-й строчке рейтинга WTA, и вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами.

Матч продолжался всего 1 час 6 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Пегулы. Фернандес подала два эйса, допустила две двойные ошибки и не смогла реализовать оба своих брейк-пойнта. В свою очередь, Пегула выполнила шесть эйсов, также допустила две двойные ошибки, но успешно реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

В следующем раунде Пегула встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и представительницей Румынии Жаклин Кристиан.