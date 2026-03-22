Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чего ждет от матча четвёртого круга турнира в Майами с представительницей Канады Викторией Мбоко.

«Для меня почему-то не так сложно оставить дружбу за пределами корта, когда мы играем друг против друга. Я понимаю, что она не выйдет и не даст мне победить, — она тоже хочет выиграть. Конечно, когда мы играем одиночку, она будет делать всё, чтобы меня обыграть.

Мы обсудим план на матч с Кончитой. В этом году у нас уже было два отличных матча друг против друга, так что я действительно с нетерпением жду ещё одной встречи. Уже третьей — и это только начало сезона.

Думаю, это будет интересный матч для зрителей. Я очень рада снова сыграть против неё», — цитирует россиянку Tennis Channel.

Сейчас Мирра Андреева занимает десятое место в рейтинге WTA.