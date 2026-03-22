Россиянка Мирра Андреева поделилась своими эмоциями после победы в третьем круге «тысячника» в Майами над чешкой Мари Боузковой — 7:6 (7:4), 6:2.

«Конечно, когда играешь против Мари, ты понимаешь, что она будет возвращать очень много мячей.  И знаешь, что розыгрыши будут длинными.  Она очень неудобная соперница.  Я каждый раз, когда играю с ней, понимаю, что матч будет тяжёлым.

Поэтому я с самого начала и до самого конца повторяла себе это, потому что знала: даже если ведёшь 4:2 или 5:2, она может вернуться.  Она постепенно, шаг за шагом, будет отыгрываться и пытаться выигрывать очко за очком.

Я старалась сохранять концентрацию на протяжении всего матча.  В первом сете было немного сложно — я повела в счёте, но потом, мне кажется, потеряла фокус: допустила пару ошибок, и она вышла вперёд.

Я очень рада, что смогла выиграть первый сет на тай‑брейке.  После этого мне стало немного легче играть агрессивно.  И я очень довольна этой победой», — сказала Андреева в студии Tennis Channel.

10‑я ракетка мира теперь сыграет с канадкой Викторией Мбоко.  Их матч намечен на 23 марта в 18:00 (мск).