Российская теннисистка Анастасия Захарова выиграла у своей соотечественницы Анны Калинской во втором круге турнира в Майами (США).
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 7:5 в пользу 74-й ракетки мира.
Захарова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Калинской два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге соперницей Калинской станет Виктория Мбоко из Канады.