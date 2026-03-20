Россиянка Оксана Селехметьева выиграла у колумбийки Эмилианы Аранго в матче первого круга турнира в Майами (США).

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу 71-й ракетки мира из России.

Селехметьева два раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Аранго один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

> Во втором круге соперницей нашей соотечественницы станет Лейла Фернандес из Канады.