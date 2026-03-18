Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил игру Даниила Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Ранее в финале соревнований уроженец Москвы проиграл итальянцу Яннику Синнеру на двух тай-брейках — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

«Медведев сейчас на ходу, мне нравится его нервная система, но ему нужно разумно подходить к турнирам, не лезть играть все подряд. Нужно играть выборочно, сконцентрироваться на основных турнирах, — сказал Тарпищев ТАСС.

Напомним, Медведев с понедельника поднялся на 10-е место в рейтинге WTA.