Первая ракетка мира Арина Соболенко установила новое достижение по продолжительности пребывания на вершине рейтинга WTA.

Белорусская теннисистка проводит уже 74-ю неделю подряд в статусе лидера, обойдя по этому показателю Мартину Хингис, у которой было 73 недели. Благодаря этому результату Соболенко поднялась на 13-е место в историческом списке.

Абсолютный рекорд принадлежит Штеффи Граф и Серене Уильямс — по 186 недель подряд на первой строчке. Чтобы превзойти этот результат, Соболенко необходимо удерживать лидерство ещё примерно 26 месяцев.

На прошлой неделе белорусская спортсменка выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. В финале Соболенко одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).