Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, поделилась своими тактическими подходами к матчам против Арины Соболенко, с которой она неоднократно встречалась на корте.

«Мы обе хорошо знаем свои сильные стороны и иногда даже можем предугадать, куда она подаст. Однако даже если знаешь, куда будет подача, это не гарантирует успешного отбива мяча. Поэтому мы обе стараемся адаптироваться и вносить изменения в свою игру. В ключевые моменты все решает дополнительное усилие и импульс. У меня был матчбол, но она великолепно приняла подачу, поэтому сложно делать какие-либо выводы», — отметила Рыбакина на пресс-конференции.

В воскресенье 26-летняя спортсменка проиграла первой ракетке мира в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (6:8).