Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала погодные условия в Индиан-Уэллсе. Ранее в финале турнира Рыбакина уступила Арине Соболенко из Беларуси.

«За последние недели я так и не смогла полностью привыкнуть к жаре, потому что большинство матчей проводила вечером или в дни, когда температура была ниже.

Высокая температура сильно на меня повлияла — во втором сете у меня заметно стало меньше энергии, и я дала Арине уверенность. Во второй партии мне нужно было сыграть лучше. Я ухожу с ощущением, что сделала всё возможное и даже имела матчбол, но она очень хорошо отреагировала», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.