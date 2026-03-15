Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила Елену Рыбакину из Казахстана в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Арина Соболенко globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6) в пользу первой ракетки мира.

Соболенко 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рыбакиной 12 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Таким образом, Соболенко смогла выиграть 2-й титул в сезоне и 23-й в карьере.