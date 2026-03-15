Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий по поводу предстоящего финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Даниил Медведев globallookpress.com

Медведев поборется за титул с итальянцем Янником Синнером. Встреча пройдет завтра, 16 марта.

«Когда ты играешь турнир, где оба этих парня Синнер и Алькарас в сетке, большой шанс, что хотя бы одного из них придётся обыграть, чтобы выиграть титул. А если я смогу удержать тот уровень, который был у меня сегодня, то у меня будут шансы. Я попробую победить», — сказал Медведев в интервью на корте.

В 1/2 финала Медведев взял верх над первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.